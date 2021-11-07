شبورة كثيفة صباحًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الإثنين، نهارا مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب البلاد، لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 8 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادى النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 20

السلوم 25 19

سيوة 27 14

بورسعيد 27 21

دمياط 28 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 29 21

نخل 28 12

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 27 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 31 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 30 16

بنى سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبوسمبل 35 19

الوادى الجديد 33 16

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22