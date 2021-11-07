بمهرجان الإرادة والتحدي.. القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم مباراة كرة قدم للصم

شهد محمد سعيد أبوالغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و أحمد جابر شديد رئيس الجامعة السابق، اليوم الأحد، بملعب كلية الزراعة، مباراة كرة القدم ضمن مهرجان الجامعة الثاني للإرادة والتحدي

مباراة كرة قدم خماسي بمهرجان الإرادة والتحدي

تنافس خلال المباراة منتخب مصر للصم، ومنتخب جامعة الفيوم بملعب كلية الزراعة، وانتهت بفوز منتخب مصر للصم بهدف واحد مقابل لا شيء، وكرم القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، الفريقين وتسليم الميداليات وأخذ الصور التذكارية

مباراة كرة قدم خماسي بمهرجان الإرادة والتحدي

كما شهد "أبو الغار"، مهرجان الجامعة الثاني للإرادة والتحدي والذي بدأت فعالياته بافتتاح معرض المنتجات اليدوية، اليوم الأحد، وأشاد بالمستوى المتميز للمشغولات المعروضة والمنتجة بالكامل، بأيدي ذوي الاعاقة، أن جامعة الفيوم تحرص على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق بدعم ومساندة ذوي الإعاقة، وإقامة المعارض الخاصة بمنتجاتهم وابداعاتهم، والتي تعمل على زيادة خبراتهم وتعاملاتهم و تطوير ذاتهم والاهتمام بمواهبهم وتنميتها، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية لذوي الإعاقة، وتوفير حياة كريمة لهم.

مباراة كرة قدم خماسي بمهرجان الإرادة والتحدي

ضم معرض المنتجات اليدوية مشغولات تراثية وخيامية، و مفارش وكروشيه وتفصيل ونسيج وحقائب وإكسسوارات وخزف وصلصال ولوحات رسم على الزجاج ومشغولات فنية بالورق ورسم وتصوير زيتي وتصميمات أبيض وأسود ألوان وجلود وخوص و مشغولات خشبيه وحلي.

مباراة كرة قدم خماسي بمهرجان الإرادة والتحدي



يذكر أن المشاركين في المعرض من ذوي الإعاقة يمثلون عددًا من الجهات، شملت كلية التربية النوعية ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة مديرية الشباب والرياضة وفرع ثقافة الفيوم والمجلس القومي للمرأة فرع الفيوم ومدرسة النور للمكفوفين وعدد من الجمعيات الخيرية.