الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنعي غزل ونسيج بدون ترخيص بالإسكندرية

ضبط مصانع بدون ترخيص
ضبط مصانع بدون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنعي غزل ونسيج، وملابس بدون ترخيص، جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من  المحاسب محمد سعد الله و كيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع الملابس الغير مرخصة حماية للمواطنين من الغش التجاري.

و  قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب و إشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بحملات على هذا القطاع ، والتي أسفرت عن ضبط مصنع غزل و نسيج بمنطقة أبيس، لإدارة و تشغيل نشاط غزل نسيج بدون ترخيص، وتم التحفظ على (30 توب قماش بإجمالي 750 متر قماش، 114 بكرة غزل بوزن 228 كجم)،كما تم ضبط مصنع ملابس أطفال بمنطقة الرابعة ناصرية لإدارة و تشغيل نشاط بدون ترخيص، و تم تحريز 1450 قطعة ملابس أطفال)، و تم التحفظ على هذه الكميات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
 

التموين الإسكندرية مصنعي غزل و نسيج وملابس تشديد الرقابة مصانع بدون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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