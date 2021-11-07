بأسلوب توصيل الأسلاك.. ضبط عناصر تشكيل عصابي خطير بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة ، اليوم الأحد، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما مبلغ مالي "مجهول المصدر" - 2 هاتف محمول.

بمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما وما أسفر عنه الفحص اعترفا أنهما تمكنا من سرقة مركبة "توك توك" من منطقة دار السلام بالقاهرة بأسلوب "توصيل الأسلاك "، وعقب ذلك قاما بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعها.

أمكن التوصل للمجني عليه (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله قرر باكتشافه واقعة السرقة وعدم قيامه بتحرير محضر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العميل سيئ النية المشار إليه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها بمكان إخفائها، كما تم بإرشاده ضبط عدد (2 مركبة "توك توك" - 3 دراجة نارية) أقر بشرائهم من المتهمان مقابل مبالغ مالية، وعلمه بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على مركبة "التوك توك" وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.