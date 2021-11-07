الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد حفظي يكشف ماهية بوستر الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي

محمد حفظي
محمد حفظي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن بوستر دورته الـ 43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

قال محمد حفظي، رئيس المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق اليوم الأحد على الهواء مباشرة، إن بوستر الدورة الـ 43 يتضمن العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي "إيزيس" التي تحمل الهرم الذهبي.

 

ولفت إلى أن الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرآة، موضحا أن اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكدًا على أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تعاونه مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، ضمن فعاليات دورته الـ 43، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

ووقع اتفاق التعاون كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، والدكتور هاني هنري العميد المشارك لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ممثلًا عن الدكتور إيهاب عبد الرحمن المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بوستر الـ 43 محمد حفظي محمد حفظي رئيس المهرجان الهرم الذهبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

أول كارت لـ«النقل الموحد الذكى» باسم الرئيس السيسى

شبورة كثيفة ومائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

«تاج الدين»: متوقع انخفاض إصابات «كورونا» الفترة المقبلة

الحكومة ترشد الإنفاق فى خطة التنمية الاقتصادية لـ6 أشهر

مهرجان القاهرة السينمائى يعلن قائمة الأفلام المتنافسة ضمن مسابقته الدولية بالدورة الـ43

محاولة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام