استكمال تأهيل وتبطين ترعة ( بدران - جندل السفلي)

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة (بدران - جندل السفلي) ضمن مبادرة حياة كريمة التي تشهدها قرى مركز الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 100 كم بتكلفة 300 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بإجمالي أطوال 180 كم وبتكلفة 570 مليون جنيه لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة ( بدران – جندل السفلي ) بطول 10.2 كم بتكلفة 57 مليون و275 ألف جنيه لخدمة زمام 7659 فدان، مشيرًا إلى أن أعمال التأهيل تشمل مبانٍ بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 30 % وجار مضاعفة الورديات لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد ولتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.