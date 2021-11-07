ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة سرقوا لودر بالإكراه في القطامية

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اليوم الأحد، من سائق لودر، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، بتضرره من تاجر لوادر، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وآخران، لقيام أحدهم باستدراجه لموقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بدعوى القيام بأعمال تسوية باللودر قيادته وعقب وصوله للمكان المشار إليه فوجىء بسيارة يستقلها المشكو فى حقهم قام قائدها بقطع الطريق عليه وأجبروه على الترجل من اللودر قيادته وتعدوا عليه بالضرب واصطحبوه داخل السيارة قيادتهم كرهًا عنه وقام أحدهم باستقلال اللودر الخاص به وتوجهوا به إلى منطقة كائنة بنطاق مدينة العبور بالقليوبية واستولوا منه على مبلغ مالي، وعقب ذلك تخلوا عنه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها بالإشتراك مع آخران (زوج شقيقته وسائق لودر “يعمل طرفه”).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وأقر المتهم الأول أنه استعان بالمتهمان الآخران لارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه ووالده، وأيد المتهمان الآخران ما جاء بأقواله.

تم بإرشادهم ضبط اللودر المستولى عليه بمكان إخفائه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.