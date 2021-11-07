الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية بسبب حادث تصادم في القاهرة

الأمن
الأمن

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية قام بإطلاق أعيرة نارية على أثر حادث تصادم بالقاهرة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بقيام قائد إحدى السيارات وبصحبته (4) أشخاص، بملاحقة سيارة أخرى ، وقيام قائد السيارة الأخيرة بإطلاق عيار نارى من طبنجة صوت كانت بحوزته ولدى مشاهدة لإرتكاز أمنى قام بالدوران بالسيارة والسير عكس الإتجاه.

وبسؤال مستقلي السيارة الأولـى قرروا بأنهم حال سيرهم بالسيارة فوجئوا بقيام قائد السيارة الثانية بالاصطدام بهم نتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارة ولاذ بالفرار فقاموا بملاحقته وتمكنوا من استيقافه بمحل الواقعة وحال محاولتهم الإمساك به قام بإشهار سلاح نارى كان بحوزته وإطلاق عيارين فى الهواء، ولاذ بالفرار بالسيارة.. من خلال إجراء التحريات تبين أن السيارة المشار إليها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببة فى الحادث وبها تلفيات، وعُثر بداخلها على (طبنجة صوت وبداخلها خزينة تحوى عدد 13 طلقة صوت "والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة "- بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات لذات العيار).

بمواجهته أقر بقيامه بإطلاق الأعيرة الصوت خشية تعديهم عليه بالضرب، وأضاف بحيازته للمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي أسلحة نارية ارتكاز امنى فرد خرطوش السلاح الناري عكس الاتجاه أجهزة وزارة الداخلية

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