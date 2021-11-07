الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جبهة تحرير تيجراي: أوشكنا على دخول أديس أبابا

جبهة تحرير تيجراي
جبهة تحرير تيجراي

قالت جبهة تحرير تيجراي، اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك "حمام دم"، حال دخولها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، موضحة، أنه إذا لم ترحل الحكومة الحالية "فسنتقدم إلى أديس أبابا". 

وأكدت الجبهة - وفقًا لما نقلته شبكة "العربية"- أنها تتقدم جنوبًا وتبعد عن أديس أبابا بـ270 كم فقط.

يأتي ذلك فيما أكدت الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، أمس السبت، أن الخسائر البشرية في نزاع إثيوبيا ستستمر ما لم يبدأ الحوار لحل الأزمة.

وذكرت الدول الأربع في بيان دولي مشترك، إنهم يدعمون استقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، فيما أشادوا بالتحقيق الأممي في انتهاكات القانون الدولي في تيجراي، حسب قناة "الشرق بلومبرج".

وحث البيان، حكومتي إثيوبيا وإرتريا، ضمان إجراء تحقيق في جرائم الحرب التي انتهت طوال الفترة الماضية.

كما دعا البيان الدولي، جميع أطراف النزاع في إثيوبيا، لقبول نتائج التحقيق الأممي، معربًا عن دعم الدول الأربع العدالة ومساءلة المتورطين في جرائم حرب شمال إثيوبيا، في إشارة إلى الحرب التي شنتها قوات الحكومة ضد إقليم تيجراي.

تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي الأوضاع الانسانية في أقليم تيجراي الحرب في تيجراي أديس أبابا

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وائل لطفي

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