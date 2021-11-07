الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء 3 مبانٍ مجاورة لـ«عقار الطالبية» المنهار

انهيار عقار
انهيار عقار

أخلت الأجهزة الأمنية بالجيزة 3 عقارات مجاورة لعقار الطالبية المنهار، إثر حدوث تسرب غاز بمنطقة الكونيسة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وارتفع ضحايا حادث تسرب الغاز بأحد العقارات في منطقة الطالبية، الذي وقع اليوم الأحد، إلى 4 متوفين، بعدما فارق أحد المصابين الحياة داخل مستشفى قصر العيني متأثرا باصابته، وتبين من التحريات أن 2 من المتوفين شقيقان يبلغان من العمر 4 و15 عاما.

وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في انفجار داخل عقار بالطالبية نتيجة تسرب بماسورة غاز طبيعي، قبل ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 حالات. 

- تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بحدوث تسرب داخل أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب فى حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضي بـ3 عقارات متلاصقة مكونة من أرضى وطابقين.

وانتقل مدير أمن الجيزة اللواء رجب عبدالعال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ، وتم نقل جثث المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ثم ورد إخطار للأجهزة الأمنية بوفاة أحد المصابين داخل المستشفى، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

- نصائح لتفادى نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

الحماية المدنية سيارات الإسعاف مديرية أمن الجيزة مصرع 3 اشخاص قوات الحمايه انهيار جزئي عقار الطالبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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