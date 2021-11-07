الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توفير 832 فرصة عمل فى 8 شركات قطاع خاص بالقليوبية

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية، بقيادة إيمان شحاتة مدير المديرية، عن توفير 832 فرصة عمل فى 8 شركات، برواتب مجزية طبقًا للخبرات المطلوبة لبعض المهن. 

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1500 جنيه حتى 3150 جنيهًا.

وأكدت مدير المديرية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

واستكملت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات اليوم الأحد حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عصرًا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلًا عليهم.

توظيف فرص عمل بالقليوبية
توظيف فرص عمل بالقليوبية
محافظة القليوبية القوى العاملة فرص العمل مديرية القوى العاملة تلقي الطلبات مكاتب التشغيل مديرية القوى العاملة بالقليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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