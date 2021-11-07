«هيهي».. كل ما نعرفه عن متحور كورونا الجديد

متحور جديد لفيروس كورونا يظهر على السطح ليثير حالة من الرعب فى العالم، حيث أعلنت وزارة الصحة الصينية عن متحور أطلقت عليه اسم «هيهي»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أخباره خاصة مع تزايد التحذيرات من كونه أشد فتكا من فيروس كورونا.

ووفقًُا لما هو متداول حتى الآن، فإن اسم «هيهي» أطلق على المتحور الجديد نسبًة إلى منشأه فى المدينة الصينية التى تحمل نفس الاسم بمقاطعة "خي لونج جيانج" بشرق شمال الصين والقريبة من الحدود الروسية.

والمتحور الجديد من السلالات المرصودة مؤخرًا فى الصين، ولم تسجل وزارة الصحة الصينية أي أعراض مختلفة عن باقى السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

ما هو متحور «هيهي»؟

الدكتور أحمد إبراهيم أستاذ علم الفيروسات، أوضح لـ«الدستور» أن السلالة الجديدة هيهى من متحورات "دلتا"، وهو ناتج عن المتغيرات الجينية التي تحدث للفيروس بشكل طبيعي.

وأوضح أنه نظرًا إلى أن نسب الإصابة به لم تتخطى الـ6% خلال أسبوعين فإن المعلومات ليست متوفرة عنه.

ليس المتحور الوحيد

وأضاف أستاذ علم الفيروسات أن «هيهي» ليس المتحور الوحيد لفيروس "كورونا" بل إن هناك آلاف المتحورات للفيروس المسبب لـ«كوفيد» فى العالم، منها متحور دلتا أو "بي. 1.612.7"، الذي ينتشر بسرعة في العديد من الدول، من بينها بريطانيا، بل أصبح هو المتحور السائد وراء معظم الإصابات الحالية.

كذلك متحور «ألفا» الذى رصد لأول مرة فى بريطانيا، وانتشر فى ما يزيد عن 50 دولة، وأيضا متحور «بيتا»، الذي رُصد أول مرة في جنوب إفريقيا، وانتشر في نحو 20 دولة أخرى، بما في ذلك بريطانيا، بالإضافة إلى متحور «غاما» الذى رصد أول مرة فى البرازيل، ولكنه انتشر فى أكثر من 10 دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا.

خطورة المتحور الجديد

أما عن خطورة متحور «هيهي»، أوضح إبراهيم، أن هذا المتحور أو غيره، لا يختلف كثيرًا عن الفيروس الأصلى، حيث تظل نسبة الخطر أعلى على فئة كبار السن أو الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه إذا كان المتحور أشد عدوى، قد يؤدي هذا الأمر إلى تسجيل مزيد من حالات الوفاة بين الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح، لذا شدد على ضرورة الحصول على اللقاح.

اللقاح هو الحل

من جانبه أكد الدكتور سمير على، أستاذ أمراض المناعة، أنه اللقاح هو الحل لتجنب الرعب المُثار حول ظهور المتحورات الجديدة.

وتابع فى تصريحات لـ«للدستور» أن اللقاح يمنح أجسام مضادة لأكثر من 6 أشهر، وتصل لعام وأكثر، على حسب نوع اللقاح، مضيفًا أن جميع اللقاحات آمنة، ولا يوجد مشكلات عليها.

وأشار أستاذ أمراض المناعة إلى أن الدولة وفرت لقاح كورونا للأطفال من عمر 15عامًا، وذلك نظرًا لأنه من الممكن أن يتسببوا فى إصابات بالغة لكبار السن وذلك دون ظهور الأعراض عليهم.

يذكر أنه وفي تصريح للدكتور علي الوعري أستاذ الأمراض الصدرية بمدينة ووهان الصينية، أوضح خلاله أن متحور "هيهي" الجديد من السلالات سريعة الانتشار فمن تاريخ 17 أكتوبر رُصد 228 حالة مصابة بالمتحور في مدينة "هيهي" منها 197 إصابة خفيفة و123 إصابة تحت المتوسطة و5 إصابات خطرة حتى الآن"، مضيفًا أن أوضاع الإصابات الخمسة مستقرة نوعًا ما.