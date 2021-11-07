طارق حسن: فخور بتاريخ سيمنز الطويل فى مصر منذ أكثر من 120 عامًا

أعرب طارق حسن علي الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز موبيليتي مصر" عن فخره بتاريخ سيمنز الطويل في مصر منذ أكثر من 120 عامًا في قطاعات النقل والصناعة والطاقة، مشيرًا إلى التعاون الكبير مع السكة الحديد في مصر، وقال إنه يتم حاليًا توسيع الشراكة الاستراتيجية في مشروع القطار الكهربائي السريع الذي تقوم بتنفيذه شركة سيمنز.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جناح شركة سيمنز، في مؤتمر ومعرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر.

من جهته، قال مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي "يشرفنا أن نكون جزءًا من الخطط الطموحة لإعادة بناء جزء كبير من وسائل النقل المستقبلية، بالتعاون مع وزارة النقل"، و"أود أن أعلمك سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حقيقة لم يتم الإبلاغ عنها بشأن هذا المشروع، وهي نقل 30 مليون شخص سنويًا، فضلًا عن تقليص مدة السفر من 4 ساعات إلى ساعتين، وستكون الانبعاثات أقل بنسبة 70%، ولكم ما لم يتم الإبلاغ عنه، وهو تنفيذ شبكة يبلغ طولها 1800 كيلومتر من السرعة فائقة، وبذلك مصر ستكون سادس أكبر شبكة فائقة السرعة في العالم، بعد ألمانيا واليابان في المرتبتين الرابعة والخامسة" .

وأضاف "أعتقد أن هذا يظهر رؤية الخطة الطموحة للغاية حتى عام 2030 لتغير البلاد، مما يظهر قوة وأهمية نظام النقل، ولكنه أيضًا يظهر بشكل مثير للإعجاب كيف ستتغير الحياة اليومية للكثير من المصريين".