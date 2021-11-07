الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 2700 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بسوهاج

مواد غذائية مجهولة
مواد غذائية مجهولة المصدر

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 2700 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر، و40 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء و6960 عبوة زيوت سيارات مجهولة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 36 قضية تموينية، من بينها ضبط صاحب مخزن مواد غذائية ويقيم بدائرة مركز طهطا؛ لإدارته مخزنا دون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، مخالفاً القانون، وتم ضبط "7200" عبوة كراتيه.. وضبط صاحب مخزن زيوت سيارات ويقيم بدائرة قسم طهطا لحيازة وعرض زيوت سيارات مجهولة المصدر دون فواتير، مخالفاً القانون تم ضبط "6960" عبوة زيوت سيارات.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدي، ويقيم بدائرة مركز جرجا، لتجميعه كمية من البطاقات التموينية دون وجه حق، والتصرف في "17" شيكارة دقيق من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء، مخالفاً القانون.. وتم ضبط "187" بطاقة تموينية وصاحب مخبز بلدي يقيم بدائرة مركز جرجا لتصرفه في "23" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء مخالفاً القانون.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "6" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وضبط "4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"7" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة دون غطاء شاش.

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

بدون ترخيص وزارة التموين مباحث التموين محدودي الدخل التجارة الداخلية محافظات الجمهورية وزارة التموين والتجارة الداخلية البطاقات التموينية ضبط صاحب مخزن مجهولة المصدر بطاقة تموين مواد غذائية ضبط الاسعار السوق السوداء صاحب مخزن صاحب مخبز توفير السلع غير مطابق للمواصفات وزارة التموين والتجارة تخفيف الاعباء قضية تموينية مخبز بلدي دقيق مدعم ضبط صاحب مخبز ناقص الوزن مخزن بدون ترخيص سلع مجهولة المصدر التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الانشطة التجارية حملة مكبرة بطاقة تموينية إدارة مباحث التموين حافظات الجمهورية تخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل ضبط الأسعار والأسواق إدارة مباحث التموين بسوهاج مستوى محافظات الجمهورية مخزن مواد غذائية مباحث التموين بسوهاج حصة المخبز غش التجار دون وجه حق شهادة صحية مواطنين بطاقات التموين التموين المواطنين دون ترخيص السيطرة على

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«تاج الدين»: متوقع انخفاض إصابات «كورونا» الفترة المقبلة

شبورة كثيفة ومائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

مصر تتفاوض مع شركات عالمية كبرى لتنفيذ الخط السادس للمترو

ننشر أقوال الشهود اتهام محام بتزوير شهادة دكتوراه

استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 7-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام