ضبط 2700 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بسوهاج

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 2700 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر، و40 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء و6960 عبوة زيوت سيارات مجهولة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 36 قضية تموينية، من بينها ضبط صاحب مخزن مواد غذائية ويقيم بدائرة مركز طهطا؛ لإدارته مخزنا دون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، مخالفاً القانون، وتم ضبط "7200" عبوة كراتيه.. وضبط صاحب مخزن زيوت سيارات ويقيم بدائرة قسم طهطا لحيازة وعرض زيوت سيارات مجهولة المصدر دون فواتير، مخالفاً القانون تم ضبط "6960" عبوة زيوت سيارات.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدي، ويقيم بدائرة مركز جرجا، لتجميعه كمية من البطاقات التموينية دون وجه حق، والتصرف في "17" شيكارة دقيق من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء، مخالفاً القانون.. وتم ضبط "187" بطاقة تموينية وصاحب مخبز بلدي يقيم بدائرة مركز جرجا لتصرفه في "23" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء مخالفاً القانون.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "6" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وضبط "4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"7" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة دون غطاء شاش.

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.