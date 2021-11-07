الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بينها «فرق خبرة».. تراجع إيرادات 9 أفلام في دور العرض

فرق خبرة
فرق خبرة

تراجعت الإيرادات في دور العرض السينمائي مؤخرًا، حيث حققت 9 أفلام مجتمعة أمس السبت، ما يزيد عن 435 ألف جنيه قليلًا.

والأفلام الـ 9 هي:"فرق خبرة، عروستي، الإنس والنمس، ماكو، 200 جنيه، موسى، العارف"، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مش أنا".

إيرادات فيلم فرق خبرة

البداية مع فيلم فرق خبرة بطولة الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز، والذي الفيلم أمس إيرادات بقيمة 146 ألف جنيه.

وفيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، حقق 119 ألف جنيه، فيما حقق “العارف” بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، 44 ألف جنيه.

بينما حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربيني،21 ألف جنيه، و"ماكو" بطولة مراد يلدرم ونيكولا معوض، 20 ألف جنيه، و"مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، 7 آلاف جنيه.

وحقق فيلم “200 جنيه” بطولة ليلى علوي، 5 آلاف جنيها أمس السبت، بينما جاء في المركز الأخير "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز بـ 4 آلاف جنيه.

الإيرادات دور العرض السينمائي أفلام فرق خبرة عروستي إيرادات فيلم فرق خبرة البعض لا يذهب للمأذون مرتين موسى 200 جنيه ماكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«تاج الدين»: متوقع انخفاض إصابات «كورونا» الفترة المقبلة

مصر تتفاوض مع شركات عالمية كبرى لتنفيذ الخط السادس للمترو

ننشر أقوال الشهود اتهام محام بتزوير شهادة دكتوراه

استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

شبورة كثيفة ومائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب غاز الطالبية لـ4 وفيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام