بينها «فرق خبرة».. تراجع إيرادات 9 أفلام في دور العرض

تراجعت الإيرادات في دور العرض السينمائي مؤخرًا، حيث حققت 9 أفلام مجتمعة أمس السبت، ما يزيد عن 435 ألف جنيه قليلًا.

والأفلام الـ 9 هي:"فرق خبرة، عروستي، الإنس والنمس، ماكو، 200 جنيه، موسى، العارف"، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مش أنا".

إيرادات فيلم فرق خبرة

البداية مع فيلم فرق خبرة بطولة الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز، والذي الفيلم أمس إيرادات بقيمة 146 ألف جنيه.

وفيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، حقق 119 ألف جنيه، فيما حقق “العارف” بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، 44 ألف جنيه.

بينما حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربيني،21 ألف جنيه، و"ماكو" بطولة مراد يلدرم ونيكولا معوض، 20 ألف جنيه، و"مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، 7 آلاف جنيه.

وحقق فيلم “200 جنيه” بطولة ليلى علوي، 5 آلاف جنيها أمس السبت، بينما جاء في المركز الأخير "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز بـ 4 آلاف جنيه.