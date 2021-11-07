التأمينات تستأنف صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضى أقل من 3000

استأنفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى صرف الشريحة الثالثة لأقل من 3000 جنيه، لمن يتقاضى معاشه من البريد، على أن تأتي باقي الشرائح تباعًا وفقًا لجدول الصرف.

وانتهت التأمينات من صرف الشريحة الأولى لمن يحصل على أقل من 1000 جنيه، بالإضافة إلى الشريحة الثانية لمن يحصل على أقل من 2000 جنيه.

تأمين البطالة

1ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

تأمين الشيخوخة

يبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها، أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط، وحال التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.

- تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

يكون النموذج من أصل و3 صور، وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.