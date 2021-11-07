الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يقتل شقيقه لخلاف على المخدرات في حلوان.. تجديد حبس

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الأحد، تجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه بسبب خلاف على المخدرات.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي في حلوان بوقوع جريمة قتل، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين كل من الشقيقين "م.م" و"إ.م" وتطور الأمر وقام الأول بقتل الثاني، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض علي المتهم، وأشارت التحريات الأولية أن خلافًا على المواد المخدرة وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

- عقوبة القتل 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

ونصت المادة 46، على أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، 

كما نصت المادة 47، على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا، "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم".

قاضي المعارضات جريمة قتل المتهم بقتل شقيقه غرفة عمليات النجدة قسم شرطة حلوان تجديد حبس المتهم

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وائل لطفي

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