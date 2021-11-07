الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين في حادث مروري بطريق الواحات الصحراوي ورفع الحطام

اصطدام سيارة ملاكى
اصطدام سيارة ملاكى

أصيب شخصان، اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارة ملاكى بموقع أعمال تطوير بطريق الواحات، وانتقلت سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم سحب الكثافات المرورية من المكان بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق الواحات، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وبصحبتهم ونش مروري وتم رفع حطام الحادث من المكان وتسيير حركة السيارات.

فيما شهدت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة تباطؤ بمحاور القاهرة والجيزة اليوم الأحد، خلال الذروة الأولى للزحام، وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن، لإزالة المعوقات المرورية.

 

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