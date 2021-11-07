شبورة كثيفة ومائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

يبحث العديد من المواطنين عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الطقس سيكون معتدلا نهارًا مائلا للبرودة فى أول الليل.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صحفي لها، أنه من المحتمل أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة فى أول النهار خلال الثلاثة أيام المقبلة.

ونصحت الهيئة المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الخريفية، وعدم التغيير بين الملابس الصيفية والشتوية.

فيما يلي يرصد «الدستور» درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

- درجات الحرارة الأحد 7 نوفمبر 2021

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة الإثنين 8 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.