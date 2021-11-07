في ذكراه الثانية.. 14 عملًا قدمها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

تحل علينا الذكرى الثانية لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي اليوم بعد أن رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في مفاجأة حزينة لكل محبي وأصدقاء نجل الإمبراطور أحمد زكي بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

أعمال الفنان هيثم أحمد زكي

وخلال المسيرة الفنية التي عاشها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بداية من 2006، قدم الفنان الراحل 14 عملًا منها بطولات مطلقة، فكانت البداية بفيلم “حليم” حيث قدم دور عبد الحليم حافظ في شبابه، بينما قدم البطولة الأولى له في السينما من خلال فيلم “البلياتشو” في عام 2007.

وابتعد هيثم عن الفن بعد البلياتشو 3 سنوات حتى عاد من خلال دور قاتل النقراشي في الجزء الأول من مسلسل الجماعة، وكان عام 2011 من الأعوام المميزة لديه حيث قدم دوره في فيلم “كف القمر” مع الراحل خالد صالح وشارك في المسلسل الناجح “دوران شبرا” واشترك بعدها في دور ضابط بالمخابرات العامة بمسلسل “الصفعة” مع الفنان شريف منير.

وتواجد هيثم زكي في مسلسل “السبع وصايا” بدور مميز في الوقت الذي قدم فيه دورًا شرفيًا في مسلسل “إمبراطورية مين” مع الفنانة هند صبري، وكان له مساهمة في بطولة الفيلم الجماعي “سكر مر” عام 2015، واختاره الزعيم عادل إمام في العام نفسه للمشاركة في مسلسل “استاذ ورئيس قسم” بالموسم الرمضاني.

وشارك في جزئي الفيلم الملحمي “الكنز مع محمد رمضان ومحمد سعد والمخرج الكبير شريف عرفة بالإضافة إلى مشاركة مميزة مع أمير كرارة في الجزء الثاني من مسلسل كلبش، وكانت آخر أعماله مسلسل ”علامة استفهام" عام 2019 بمشاركة الفنان محمد رجب وعرض المسلسل في الموسم الرمضاني قبل الماضي، ليرحل نجل الإمبراطور في صمت دون ضجيج.