أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 7-11-2021

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد استقرارا فى الاسواق وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 40 إلى 45 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 47 إلى 50 جنيهًا للكر تونة.

سعر الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 25 و30 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و25 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 30 إلى 33 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 5 إلى 7 جنيهات والكتكوت البلدي 8 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 70 جنيهًا.

وأكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ان ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة ارتفاع بشكل غير مسبوق في أسعار مدخلات الانتاج من الأعلاف وقد ارتفع طن الذرة من 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه وارتفع سعر طن فول الصويا من 4500 جنيه و5000 جنيه إلى 9 آلاف عالميا وهو ماادري إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب ايضا ارتفاع الشحن للذرة وفول الصويا من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة من 4 الي 7 أضعاف وسعر الحاويات تضاف سعرها من 7الى 8 أضعاف.

وقال العناني في تصريحات للدستور إن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا أدى إلى ارتفاع كرتونة البيض ودواجن التسمين في الوقت الحالي بينما لم يرتفع من قبل نتيجة تراجع الطلب بسبب الحالة الاقتصادية وتعرض منتجي الدواجن والدواجن والبيض والذين توقفوا عن الإنتاج والعرض انكمش مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بعد أن كانت كرتونة البيض سعرها 24 جنيه للكرتونة في المزرعة والدواجن 17 جنيه للكيلو مع تحقيق خسائر للمربين.

وأوضح العناني" ان الاسعار حاليا في ارتفعت لصالح المربى رغم ان زيادة الاسعار لاتعني التكلفة الحقيقية وهو هامش ربح بعد بعد خسائر استمرت لمدة عام .