«جوتيريش» يعزى سيراليون فى ضحايا انفجار ناقلة وقود بالعاصمة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن خالص تعازيه وحزنه العميق لجمهورية سيراليون، إثر حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون أمس الأول، أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا و100 مُصاب.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الأحد، أن الأمين العام، تقدم بأحر التعازي لشعب وحكومة سيراليون، معربًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي الوقت نفسه، أكد "جوتيريش"، استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم في أعقاب هذا الحادث المأساوي.

وفي وقتٍ سابق، قالت رئيسة بلدية عاصمة سيراليون، ووسائل إعلام، إن ناقلة وقود انفجرت في وقت متأخر أمس الجمعة، بعد حادث تصادم في المدينة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم يُعرف بعد عددهم بدقة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".