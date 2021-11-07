صحيفة إماراتية: مشروع براكة للطاقة النووية السلمية من المشاريع الرائدة عالميا

أكدت صحيفة (الوطن) الإماراتية، أن مشروع "براكة" للطاقة النووية السلمية من المشاريع الرائدة على المستوى العالمي، ويجسد في جانب كبير منه تقدم الإمارات وتمكنها وثقتها في النجاح بكافة الميادين، ويبين مدى ثقتها في التوجه نحو المستقبل عبر مشاريع تنموية تؤسس له بقوة وتكون كفيلة بتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى التي تعدها.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان "يوم الطاقة" - أن سعى الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023، يؤكد الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة لخفض الانبعاثات الكربوينة في إطار التزاماتها المناخية، وإطلاقها حديثاً المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وأشارت إلى أن مشروع "براكة" يجسد مقدرة متفردة في مواكبة كافة متطلبات المستقبل عبر تنمية تقوم على مشاريع عملاقة وغير مسبوقة في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو من حيث دور المشروع في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وبما يميزه من مواصفات وخصائص سوف يكون لها أثر إيجابي على مدى العقود المقبلة، وهو إضافة كبرى للبنية التحتية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ومحرك إضافي يعزز زخم دورة الحياة الاقتصادية في الكثير من الجوانب.

وعلي صعيد آخر.. أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن اكتمال الأعمال الإنشائية لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، التي تُعد أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي.

وقالت المؤسسة في بيان الخميس: "تم تسليم أنظمة المحطة الثالثة تمهيداً للبدء في مرحلة الاستعدادات التشغيلية، وصولا إلى بدء تشغيلها وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة في العام 2023".

وتخفض محطات براكة البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الإمارات، وأصبحت المحطة الأولى في براكة في إبريل الماضي أكبر مصدر منفرد للكهرباء في المنطقة، حيث تنتج كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ومع ربط ثاني محطات براكة بشبكة كهرباء الدولة في سبتمبر الماضي، أصبحت محطات براكة تتصدر جهود خفض الانبعاثات الكربونية في الدولة، ودعم كمية الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها المحطات.

وبحلول العام 2050، من المتوقع أن تقوم محطات براكة بخفض الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بنسبة 50%.