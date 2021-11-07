مرسى علم تستقبل رحلات طيران سياحية دولية ومحلية اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، لاستقبال 19 رحلة طيران دولية وداخلية مختلفة قادمة من المطارات العالمية والأوروبية المختلفة، ضمن 80 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها بداية من الأمس حتى نهاية الأسبوع.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، استقبال المطار 18 رحلة من ألمانيا خلال الأسبوع الجاري، وزيادة في رحلات السياحة الإيطالية إلى 6 رحلات والتشيكية 10 رحلات.

كما من المقرر أن يستقبل المطار 13 رحلة من بولندا و20 رحلة من أوكرانيا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من المجر وأخرى من بيلا روسيا ورحلتين من فرنسا واثنين من ملادوفا.

وكشف مصدر خاص بمطار مرسي علم لـ"الدستور"، أن هناك ارتفاع في معدلات وصول رحلات الطيران أكثر خلال الفترة المقبلة حيث أن هناك انتظار بوصول الطيران الشارتر من المطارات الروسية إلى المطارات السياحية المصرية مثل الغردقة وشرم الشيخ والغردقة.

وأضاف المصدر أنه في تلك الأيام تصل عدد الرحلات اليومية التي يستقبلها مطار الغردقة الدولي خاصة في أيام معينة خلال الأسبوع تتخطى الـ 110 رحلات يوميًا أغلبها روسية وألمانية وأوكرانية وغيرها من الجنسيات المختلفة.