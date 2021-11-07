الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يستمع إلى آليات عمل النقل والمواصلات في مؤتمر النقل الذكى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة لتفقد الأجهزة والمعدات الجديدة المشاركة فى معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الذكى. 

واستمع الرئيس السيسي إلى آليات عمل المعدات والأجهزة الجديدة فى قطاع النقل والمواصلات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف انواعها.

 كما يعتبر المعرض فعالية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر  في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الأحد 7-11-2021

«أنبوبة» تدمّر عقاراً في الطالبية.. «البيت وقع و3 ماتوا»

الرئيس السيسي يستمع إلى آليات عمل النقل والمواصلات في مؤتمر النقل الذكى

حبس بائع متهم بقتل زميله بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات

وزير البترول: شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في منتدى غاز شرق المتوسط

«المشاط»: تعزيز التعاون مع المؤسسة الإسلامية من خلال المنحة السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام