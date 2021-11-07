حبس بائع متهم بقتل زميله بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله، بدائرة قسم شرطة المرج، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ من الأهالي

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة من داخل إحدى الشقق، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب عشريني مقتول داخل الشقة محل سكنه ومصاب بعدة طعنات.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط ميدان المرج وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه صديق الضحية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.