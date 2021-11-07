الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس بائع متهم بقتل زميله بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس بائع
حبس بائع

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله، بدائرة قسم شرطة المرج، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ من الأهالي

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة من داخل إحدى الشقق، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب عشريني مقتول داخل الشقة محل سكنه ومصاب بعدة طعنات.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط ميدان المرج وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه صديق الضحية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه. 

القتل العمد قسم شرطة كاميرات المراقبة التحقيقات النيابة العامة تفريغ كاميرات قسم شرطة المرج تفريغ كاميرات المراقبة شاب عشريني قررت النيابة العامة تقنين الإجراءات

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