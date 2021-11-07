«سياحة النواب» تتابع تكليفات مجلس الوزراء بشأن الاستعدادات للموسم الشتوي

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن لجنة السياحة بالبرلمان تتابع من خلال دورها الرقابي ما جاء بتكليفات مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة دولة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر متحف الحضارة بالفسطاط بشأن الوضع الحالي في المنشآت السياحية واستعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي الجديد.

وأكدت لجنة السياحة بالنواب على التزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق أعلى معايير الجودة من الخدمات السياحية المقدمة لروادها والتي منها جودة وسلامة الغذاء، وكذلك تطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية المطلوبة، مع استمرار لجان المراقبة والتفتيش في عملها بالمرور على هذه المنشآت؛ للتأكد من التزامها بتلك القواعد والمعايير.

ونوهت النائبة نورا علي، أن هناك تنسيق بين لجنة السياحة بالبرلمان ووزارة السياحة والآثار، ومسئولي قطاع السياحة، وأصحاب المنشآت السياحية، للاتفاق على كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال المرحلة المقبلة وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة لنجاح هذا الموسم حفاظًا على مكانة مصر السياحية .

وتناشد لجنة السياحة بالنواب كل المنشآت السياحية والفندقية القيام بدورها على أكمل وجه والالتزام التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة وتطبيق أعلى معايير الجودة من الخدمات المقدمة للنزلاء أثناء تواجدهم بالفنادق، وتطبيق الحد الأدنى للإقامة وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري والحفاظ على صناعة السياحة المصرية، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابي قوي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.