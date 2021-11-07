زيادة مناعة النبات.. «الزراعة» تكشف عن دور الأحماض الأمينية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث وقاية النبات، عن دور الأحماض الأمينية في النبات والزراعات، حيث أنها تساعد على زيادة مناعة النباتات، بالإضافة إلى أنها تعمل على زيادة قدرة النبات على مقاومة التغيرات المناخية الحادة.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن الأحماض الأمينية تساعد على تخليب العناصر الغذائية، ما يساعد على عدم تراكم تلك العناصر في صورتها المعقدة في التربة أو النبات يرفع من مستوى الاستفادة الغذائية من تلك العناصر حيث يسهل انتقالها داخل النبات.

أهم الأحماض الأمينية ودور كل منها

-الأنين

يساعد الأنين علي تنشيط

تكوين الكلوروفيل اللازم لعملية البناء الضوئي وبالتالي يزيد من نمو النبات.

- الأميني تربتوفان

تعمل الأميني تربتوفان على تكوين الاوكسينات المنشطة لنمو النبات، وعنصر الزنك له دور كبير جدا في إنتاج هذا الحامض.

-فينيل ألانين

تحسين الخلايا النباتية وتكوين الجنين

-جليسين

يزيد جليسين من تكوين الكلوروفيل، بالإضافة إلى أنه له دور في عملية التلقيح وعقد الثمار -له دور في تخليب بعض العناصر الغذائية

-فالين

يلعب فالين دور كبير حيث يؤثر على تكوين سرعة نمو النبات وتكوين الجذور والبذور

-مثيونين

يدخل في دورة تكوين الإثيلين وبالتالي يسرع من نضج الثمار

لانه طبعا معروف أن الإثيلين يسرع من نضج الثمار، كما أنه له دور في تنشيط التجذير

-إيزوليوسين

يساعد على زيادة المجموع الخضري والتبكير فى المحصول

-ثريونين

يزيد من قوة النبات في مقاومة الأمراض

-سيستين

يعمل سيستين علي يزيد من سرعة العمليات الحيوية وتنظيمها داخل النبات، بجانب أنه ويزيد من مقاومة النبات في مقاومة أمراض النبات.

-أرجنين

يساعد ارجنين النبات على مقاومة الظروف الصعبة مثل (البرد-الحر-العطش -الملوحة)

-هيستدين

يعمل على زيادة النمو والتبكير فى المحصول بالإضافة إلى تحسين كفاءة عمل الفوسفور داخل النبات.