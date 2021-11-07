بحث سبل النعاون بين صحة مطروح ووزارة التعاون الدولي

التقى الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محمد أحمد يوسف مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون وآليات التعاون المشترك بين مديرية الصحة بمطروح ووزارة التعاون الدولي.

وأوضح وكيل صحة مطروح أن جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية سعيًا للبدء في توفير أطراف صناعية لمصابي الألغام ومصابي الحوادث وكذلك مصابي القدم السكري وجميع المرضى فاقدي أحد الأطراف.

وأكد الدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة بمطروح بأن التعاون سيتم من خلال توفير القوى البشرية وعمل ورش عمل مشتركة من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة.

جاء ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بمطروح على تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.