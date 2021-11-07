القبض على رئيس أكاديمية وهمية تمنح شهادات مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط شخص أنشاء كيان تعليمي وهمي و نشر إعلانات عن مزايا الدراسة في الأكاديمية الوهمية بهدف النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بمحافظة الجيزة بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على الراغبين الحصول على شهادات جامعية وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية في منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص الراغبين الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر المركز المشار إليه، وبالتفتيش عُثر على مجموعة من شهادات منسوب صدورها إلى العديد من الجهات المختلفة وكارنيهات وأكلاشيه "مزورة" وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.