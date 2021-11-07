الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 27.1% في أكتوبر الماضي

التجارة الخارجية
التجارة الخارجية للصين

شهدت التجارة الخارجية للصين نموا قويا مرة أخرى خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقا للأرقام الصادرة اليوم الأحد.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن مكتب الجمارك ببكين إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 300.2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 27.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وشهد الاقتصاد الصيني ارتفاعا في الصادرات على مدار 13 شهرًا متتالية.

وارتفعت الواردات بنسبة 20.6% في سبتمبر، وهي أقل بقليل من توقعات معظم الاقتصاديين.

وانخفضت واردات الصين من ألمانيا بنسبة 5.1% خلال أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن ناحية أخرى، نمت صادرات الصين إلى ألمانيا بشكل ملحوظ، مسجلة زيادة بنسبة 42.5%.

وعلي صعيد آخر.. خلصت حسابات أجرتها “رويترز” استنادًا إلى بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضًا من 42 مليار دولار في سبتمبر. 

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.

كانت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قد تعهدت في أكتوبر  باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أُبرم في ظل إدارة دونالد ترامب.

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