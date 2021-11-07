فائض تجارة الصين مع أمريكا يسجل 40.75 مليار دولار فى أكتوبر

خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضا من 42 مليار دولار في سبتمبر.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.

كانت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قد تعهدت في أكتوبر باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أُبرم في ظل إدارة دونالد ترامب.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأحد تسجيل 74 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي يوم السبت، ارتفاعا من 55 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، ارتفاعا من 40 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 35، ارتفاعا من 27 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97734، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.