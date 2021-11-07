غلق طريق الإسماعيلية من الاتجاهين بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، غلق طريق الإسماعيلية أمام حركة المرور في الاتجاهين، بسبب الشبورة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم خاصة أن الشبورة مائية كثيفة، وأدت لانعدام الرؤية أمام قائدى السيارات.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.