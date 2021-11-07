إيطاليا.. العثور على غرفة للعبيد بحالة جيدة فى مدينة بومبى الأثرية

اكتشف علماء الآثار في إيطاليا غرفة للعبيد محفوظة بشكل جيد، وذلك خلال أعمال للتنقيب عن الآثار في مدينة بومبي القديمة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، عثر على ثلاثة أسرّة وبعض الجرار الخزفية وصندوق مع لجام للخيل في الغرفة التي تبلغ مساحتها حوالي 16 مترا مربعا، خارج المدينة التي طمرت برماد البركان وحممه سنة 79 ميلادي.

كما عثر علماء الآثار على بقايا عظمية لشخصين يعتقد أنهما رجل ثري وعبده، طمرهما الرماد البركاني أثناء محاولتهما الهروب من الموت.

وقال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني، إن هذا يعد "اكتشافا مهما يسلط الضوء على الحياة اليومية لسكان بومبي القدماء، حياة مجتمع العبيد التي نعرف عنها القليل جدا".

من جابنه، قال غابريل زوكتريغل مدير متنزه بومبي الأثري: "يمكننا تخيل الخدم هنا، والعبيد الذين كانوا يعملون في هذه المنطقة، ويأتون للنوم هنا ليلا".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 31 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 51 في اليوم السابق، إضافة إلى 6764 إصابة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 132365 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أعلى حصيلة في العالم.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.