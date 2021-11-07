روسيا.. ابتكار طائرة بلا طيار بأجنحة تنفصل عنها لمضاعفة سرعتها

أعلن معهد بحوث الفيزياء التقنية الروسي عن ابتكار طائرة بلا طيار تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة، بفضل أجنحتها الإضافية التي تتخلص منها في مراحل محددة من التحليق بما يضاعف سرعتها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، جاء في وثيقة براءة الاختراع: "يندرج الابتكار في حقل هندسة الطيران، وتصميمات الذخيرة الجوية الذكية والطائرات بدون طيار".

وأضافت: "تكمن النتيجة التقنية في زيادة القدرة على المناورة في المستوى الأفقي وضمان إمكانية الطيران السطحي.. هيكل الطائرة مصنوع بمخطط ديناميكي هوائي متكامل ويتم تثبيت محرك في ذيل الطائرة، المتمتعة بذيل عمودي أمامي قابل للتحكم، ويتم تثبيت عارضة رأسية على هيكلها، وأجنة على سطح هيكلها الخلفي".

وتابعت: "ولضمان الطيران بسرعة منخفضة للغاية عند الميلان السطحي، تم تجهيز الطائرة بأجنحة إضافية تنفصل عنها أثناء الطيران مما يمكنها من التحليق بسرعة عالية للغاية في المرحلة الأخيرة من وجهتها".

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 41 ألفا و335 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8 ملايين و755 ألفا و930 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد - في بيان - أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، موضحا أنه تم تسجيل 1188 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 245 ألفا و635 شخصًا.

وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بــ 6880 إصابة .. لافتا إلى أن 29 ألفا و201 شخص تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 7 ملايين و535 ألفا و172 شخصا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.