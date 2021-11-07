الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الغرف التجارية» السعودية تعلن وقف كافة التعاملات مع لبنان

السعودية
السعودية

أعلن عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وقف جميع الشركات في المملكة كافة تعاملاتها مع الشركات والحكومة اللبنانية.

وقال العجلان، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "جميع الشركات السعودية لن تتعامل مع أي شركة لبنانية أو أي قطاع اقتصادي في لبنان، كذلك مع الحكومة اللبنانية التي بررت الهجمات الإرهابية بالطائرات المفخخة على المملكة وشعبها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعد أمرا غير مقبول من أي حكومة بما في ذلك الحكومة اللبنانية".

واعتبر أن "هذا الإجراء من قبل رجال الأعمال والشركات السعودية هو أقل ما يمكن تقديمه للوقوف بجانب حكومة بلادهم".

وأضاف العجلان أن "التحرك السريع من الشركات السعودية بإيقاف التعامل التجاري، جاء تجاوبا مع ما أطلقه، أول من أمس، في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" بإيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان، للرد على التمادي في استهداف السعودية بتهريب المخدرات وتبرير الأعمال الإرهابية بشتى أشكالها التي تتعرض لها المملكة".

وعن المستثمرين السعوديين في لبنان، أكد أن وقف التعاون يشمل جميع المستويات الاقتصادية والتجارية وكذلك الاستثمارية.

وأردف قوله: "من غير المنطقي أن يستمر هذا التعاطي من قبل الحكومة اللبنانية من تشجيع للأعمال الإرهابية، وإغراق السوق السعودية بالمخدرات، وألا يكون هناك أي تحرك، خاصة أن الحكومة السعودية تعاونت مع الجهات المعنية في لبنان لوقف هذه الأعمال، حفاظا على مصالح الشعب اللبناني".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية،  تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8803.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و890.

كما لفتت إلى تسجيل 33 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 537 ألفا و794.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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