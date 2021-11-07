البرازيل: 328 وفاة جديدة بفيروس كوفيد-19

أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بتسجيل 328 وفاة و11866 إصابة جديدة بكوفيد-19 .

ووثق البرازيل 609388 وفاة بفيروس كورونا، و21 مليونا و874324 إصابة منذ تفشي الوباء في العام 2020.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.