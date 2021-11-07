تفاصيل حفل محمد حماقى فى ستاد القاهرة (صور)

أحيا الميجا ستار محمد حماقي أضخم حفلات الصالة المغطاة باستاد القاهرة، من حيث الحضور من الآلاف من الشباب من مصر والوفود من مختلف الجنسيات العربية، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة من صوت وإضاءة ومؤثرات بصرية بمواصفات لايف عالمية.



وحضر حماقي بصحبة مدير أعماله المتتج حمدي بدر، وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري، ثم صعد على خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده وسط جمهور مميز يضم الشباب من مختلف الجنسيات العربية وتزايدت أجواء الإثارة بتنافس الوفود بتحية حماقي رافعين أعلام بلادهم.

وواصل حماقي الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".

كما اشعل حماقي الحفل بعدد كبير من ألبوم "يا فاتني" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، "قالوا عنك".

وقام حماقي بإهداء أغنيتي "أم الدنيا" و "قادرين نعملها" لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر.

وتخلل الحفل احتفالية خاصة بعيد ميلاد حماقي وبنجاح ألبوم "يا فاتني" تصدر مقدمة قوائم كل المننصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي بحضور الشاعر محمد رحيم وتامر حسين والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وحمدي بدر الذين قام حماقي بتكريمهم لمجهودهم بالألبوم"، وقدم معهم أغنيتي "لو هتسيب" و"لا ملامة".

كما تواجد بالحفل الفنان محيي إسماعيل الذي تم تكريمه والإعلامي ممدوح موسى وطارق شقيق حماقي وأبنائه.

كما قام إسلام وصفي وإسلام محمد بتكريم حماقي كأفضل مطرب عربي خاصة أنه تطرق ب ألبوم " يا فاتني" مؤخرا لمنصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم ، داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا ومرورا بالإضافة إلى ابهاره للجمهور عالميا كأول عربي يقوم بتوقيع ديجيتال لألبومه في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال ٣٠٠ ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.



كما حقق حماقي حضورا جماهيريا غير مسبق بحفلاته التي أحياها مؤتمر في الأردن ومختلف محافظات الجمهورية داخل الجامعات الدولية والمصرية.



وقام بتنظيم الحفل ال dj العالمي ياسر الحريري بمواصفات عالمية من مسرح ضخم لتامر فوزي وصوت عماد نبيل واندرو.. بالإضافة إلى العالمي ولوليد الحريري الذي قدم fire show مبهر بالإضافة المؤثرات البصرية والإضاءة ومقدمة المؤتمر بطريقة ال 3D مابينج بروجيكتور التي خطفت أنظار الجميع والتصوير صلاح جودة وريهام عزت.

وأقيم الحفل على هامش ختام مؤتمر "القمة" أو "كلاي ماكس" الذي يعد أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدربب علي البيع المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يعد حالة خاصة من الترويج للسياحة العربية بمصر بطريق غير مباشر والتي يجب دعمها في المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر في مختلف المجالات.

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