الولايات المتحدة.. إصابة رجل بحروق خطيرة إثر صعق الشرطة له بالكهرباء

أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلا اشتعلت فيه النيران بعد أن استخدم عناصرها صاعقا كهربائيا لتوقيفه، وهو في حالة خطرة وتم نقله إلى المستشفى.

وأفادت صحيفة "تايمز يونيون" بأن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما دخل إلى مركز شرطة قرية كاتسكيل، واندلعت مواجهة بينه والضباط المناوبين.

وأكد رئيس مركز الشرطة ديف دارلينغ للصحيفة إن "الضباط استخدموا صاعقا لإخضاع الرجل، الذي كان قد صب للتو المعقم على يديه، ومن ثم اشتعلت النيران فيه".

وأضاف أن "عناصر المركز كانوا على معرفة بالرجل من لقاءات سابقة".

وتابع: "أعتقد أنهم كانوا خائفين من أنه سيؤذي نفسه، وهذا ما بدأه".

وأشارت الصحيفة إلى أن المصاب نقل إلى مركز الحروق التابع لمركز ويستشستر الطبي، وهو في حالة خطيرة.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات، مضيفًا: "نحن عند نقطة تحول في التاريخ و نريد إعطاء فرصة للجميع".

وأكد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ و الوباء والاقتصاد، داعيًا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبشأن العلاقات مع إيران أوضح بايدن، أن الولايات المتحدة سوف تواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها، متعهدًا بالرد على تحركات إيران و إجراءاتها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددًا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلًا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".