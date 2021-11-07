الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر بسبب مشاجرة على قطعة أرض فى الدقهلية

جثة
جثة

لقي شخص بقرية الإنشاصية التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية مصرعه وأصيب شقيقه بإصابات بالغة بعد مشاجرة مع أبناء عمومتهم بسبب الخلاف على قطعة أرض.

 

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومه بقرية الإنشاصية التابعة لدائرة المركز.


على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع وليد ع م 48 سنة وإصابة شقيقه محمد نتيجة مشاجرة مع أبناء عمومتهم بسبب الخلاف على 12 قيراط أرض زراعية.


تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، ونقل المصاب إلى المستشفى، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


كما أصيب عامل في مدينة المنصورة بطلق ناري فى الذراع، بعد أن أطلق عليه صاحب محل النار بسبب مشادة كلامية بينهما.

 

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم أول المنصورة، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة بوصول عامل مصاب بطلق ناري فى الذراع.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة عامل بطلق ناري، وبسؤاله اتهم صاحب محل ملابس بشارع الأديب التابع لقسم أول المنصورة بإطلاق النار عليه أثناء تواجده بميدان الأديب نتيجة لمشاهدة كلامية بينهما.


وتوصلت المباحث إلى صحة الواقعة، وتم تحديد الشخص المتهم وتبين أنه يحمل سلاح صادر له رخصه، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قريه الانشاصيه اجا الدقهلية مشاجرة إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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