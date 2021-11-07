الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مستقبل وطن» بالوادى الجديد يفتح جميع مقراته أمام المواطنين للتسجيل للقاح كورونا

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أطلقت أمانة حزب “مستقبل وطن” بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة "احمي نفسك.. احمي وطنك" للتوعية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول عليه على موقع وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم، أمين الحزب في الوادي الجديد.


وأكد جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، مساء السبت، أن الحزب سيفتح جميع مقرات الحزب بالمدن الخمسة " الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط"، أمام المواطنين الراغبين في التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من اليوم الأحد 7 نوفمبر الجاري، وذلك يومًيا من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء.

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أنه سيجري تواجد فرق شبابية طوال اليوم بجميع مقرات الحزب لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في إدخال البيانات بطريقة صحيحة والتسجيل على الموقع مع توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة أهالينا، مع وتوفير كميات كبيرة من الماسكات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة المواطنين أثناء تواجدهم بكل مقر تابع للحزب بالمراكز الخمسة.

ولفت جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد يأخذ على عاتقه مساندة ودعم الدولة في جميع مبادراتها وتحركاتها التي تستهدف حياة وسلامة المواطنين، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات أهالينا والتخفيف عنهم وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

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اطلقه أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد مبادرة احمي نفسك احمي وطنك للتوعية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان حياة كريمه

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