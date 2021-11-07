زاخاروفا: موسكو وواشنطن تسعيان لتحقيق الاستقرار الاستراتيجى

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "موسكو وواشنطن تدركان الحاجة لتشكيل فريقي عمل مختصين لتفعيل الحوار بين البلدين حول الاستقرار الاستراتيجي".

وقالت في تصريح لقناة "سولوفييف لايف"، إن "العمل جار في هذا الاتجاه".

وأضافت: "هناك خلافات كبيرة مع الإدارة الأمريكية، ولكن في الوقت ذاته هناك تفاهم بشأن الحاجة إلى تشكيل فريقي عمل مختصين، يدأبان على تطوير الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، ولذا فنحن نعمل على هذا الأمر".

وتابعت: "في السنوات الأخيرة، بذلت الولايات المتحدة الكثير لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي في ظل عدم الاستقرار العالمي".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "خلال العام الماضي كان هناك حدثان مشجعان في العلاقات بين البلدين، لاسيما تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) والقمة الروسية الأمريكية في جنيف.. الجانبان باشرا عقب القمة الحوار الشامل حول جميع معايير الاستقرار الاستراتيجي".

وشددت على أن "المهمة الرئيسية هي وضع الأسس لتحديد الأسلحة المشمولة في هذا الحوار".

وفي قمة عقدت في جنيف في يونيو الماضي، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن على استئناف المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، وعقدت منذ حينه جولتان من الاتصالات في 28 يوليو و30 سبتمبر الماضيين.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 41 ألفا و335 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8 ملايين و755 ألفا و930 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد - في بيان - أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، موضحا أنه تم تسجيل 1188 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 245 ألفا و635 شخصًا.

وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بــ 6880 إصابة .. لافتا إلى أن 29 ألفا و201 شخص تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 7 ملايين و535 ألفا و172 شخصا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.