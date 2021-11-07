صحيفة إسبانية: الجزائر سلمت أسلحة لجبهة البوليساريو

ذكرت صحيفة "لارازون" الإسبانية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الجزائر سلمت عتادًا عسكريًا متنوعًا لجبهة البوليساريو.

وقالت الصحيفة، إن ذلك سيكون أحد ردود الفعل الأولى للجزائر على مقتل ثلاثة من مواطنيها سائقي شاحنات، بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، في ما قالت الرئاسة الجزائرية إنه عمل عسكري قام به المغرب.

وأفادت بأن بين المعدات، وفقًا للصور التي حصلت عليها (لم يتم تحديد تاريخ التسليم)، هناك مركبات لجميع التضاريس ضرورية للحرب في الصحراء.

وقالت "لارزون"، إنه "من الملفت للنظر كيف اتهمت الجزائر بسرعة الرباط عن الهجوم على مواطنيها، الذين كانوا يسافرون على متن شاحنتين من موريتانيا إلى بلادهم، والذين لأسباب غير معروفة كانوا في منطقة محظورة على المدنيين والعسكريين، كما تعتبر "منطقة عازلة" بالقرب من الجدار الذي بناه المغاربة في الصحراء وتديره جبهة البوليساريو.

وتابعت: فيما يتعلق بتسليم الجزائر للسلاح إلى جبهة البوليساريو، فإنه يأتي في وقت أعلن فيه قادة الحركة الصحراوية عن تجدد الحرب ضد المغرب، بتعيين محمد أولي عكيك رئيسًا جديدًا للجبهة الصحراوية والذي يحظى بثقة تامة من إبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة اثنتين، فيما تماثل 73 مريضًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ شهر.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٧ آلاف و٧٩ حالة؛ من بينها ٨٤ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٢ ألفًا و١٢٢ شخصًا.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٩٤١ حالة، فيما يتواجد حاليًا ٢٠ مريضًا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٠ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ولايتان اثنتان 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.