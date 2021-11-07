الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة أمريكية تعلّق قرار إلزامية التلقيح لموظفى الشركات

محكمة أمريكية
محكمة أمريكية

علقت محكمة الاستئناف الفدرالية بتكساس إلزامية التلقيح التي أقرها الرئيس جو بايدن لموظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن المئة.

ويدفع قرار الرئيس الأمريكي عشرات ملايين الموظفين للتطعيم ضد كورونا حتى الرابع من يناير، تحت طائلة الخضوع لفحوص منتظمة.

وتم إعلان الإجراء منتصف سبتمبر، واعتمدته الحكومة هذا الأسبوع لكن الطعون لم تتأخر ولاسيما في ولاية تكساس التي يحكمها الجمهوريون المعارضون لإلزامية التطعيم.

ويمثل قرار المحكمة انتكاسة كبيرة لجو بايدن الذي حقق أول انجاز تشريعي كبير له باعتماد الكونجرس، مؤخرًا خطته الاستثمارية الضخمة للبنى التحتية.

وفي قرارها، قضت محكمة الاستئناف الفدرالية بتكساس بأن المدعين "قدموا حججًا تشير إلى وجود إخلالات دستورية وإجرائية خطرة" في إجراء الحكومة، وعليه، يتم "تعليق" الإجراء ريثما تنظر المحكمة في الأمر.

وعلّق حاكم ولاية تكساس المحافظ غريغ أبوت عبر "تويتر": "سنطعن أمام المحكمة في إساءة بايدن استخدام السلطة بشكل غير دستوري".

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الشركات امريكية حكم موظفي محكمة أمريكية أمريكي التلقيح قرار موظف محكمة موظفي الشركات شركات محكم تلقيح إلزامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين

استهداف منزله بطائرة مسيرة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى

صحيفة كويتية: أمن الدولة يلقى القبض على خلية تابعة لـ«حزب الله»

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

إيطاليا تسمح برسو سفينة إغاثة تحمل 800 مهاجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام