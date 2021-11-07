صحيفة كويتية: أمن الدولة يلقى القبض على خلية تابعة لـ«حزب الله»

أفادت صحيفة "السياسة" الكويتية بأن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة تابعة "حزب الله" اللبناني، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن "وزارة الداخلية تلقت تقريرا أمنيا من دولة شقيقة أفاد بأن المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".

وتابعت أن "جهاز أمن الدولة يحقق مع الأربعة وهم "ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د" في عدد من التهم أيضا، منها تبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن".

وأرجعت زيارة وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي، للاطلاع على التحريات في هذا الملف.

وأضافت أن "المتهمين أقروا بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق"، مشيرة إلى أنهم سيحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

وعلى صعيد آخر، أعربت دولة الكويت، عن إدانتها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة جازان بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.