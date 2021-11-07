الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة كويتية: أمن الدولة يلقى القبض على خلية تابعة لـ«حزب الله»

أمن الدولة الكويتي
أمن الدولة الكويتي

أفادت صحيفة "السياسة" الكويتية بأن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة تابعة "حزب الله" اللبناني، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن "وزارة الداخلية تلقت تقريرا أمنيا من دولة شقيقة أفاد بأن المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".

وتابعت أن "جهاز أمن الدولة يحقق مع الأربعة وهم "ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د" في عدد من التهم أيضا، منها تبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن".

وأرجعت زيارة وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي، للاطلاع على التحريات في هذا الملف.

وأضافت أن "المتهمين أقروا بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق"، مشيرة إلى أنهم سيحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

وعلى صعيد آخر، أعربت دولة الكويت، عن إدانتها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة جازان بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

أمن حزب الدولة القبض امن الدولة حزب الله كويتي القبض على الدول صحيفة قبض كويت دولة كويتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

استهداف منزله بطائرة مسيرة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

صحيفة كويتية: أمن الدولة يلقى القبض على خلية تابعة لـ«حزب الله»

صحيفة إسبانية: الجزائر سلمت أسلحة لجبهة البوليساريو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام