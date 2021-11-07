وائل جسار يشعل مسرح النافورة وسط حماس جمهور الموسيقى العربية (صور)

تنقل قطار مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر بين القاهرة وبيروت ومسقط وبغداد، حيث انقضت الليلة السابعة من الفعاليات وضمت ألوان متعددة من الطرب التراثي والمعاصر.

وائل جسار

وائل جسار

وائل جسار

فعلى مسرح النافورة، وجه النجم وائل جسار التحية للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وقدم الشكر لكل القائمين على المهرجان، ثم تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش بمجموعة من أعماله المتنوعة التي يغلب عليها الطابع الرومانسى، ونجح من خلالها فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، منها «بحبك يا مصر، غريبة الناس، بتوحشني، مليون أحبك، مشيت خلاص، النهاية واحدة، خليني ذكري، نخبي ليه، خلينا بعيد، بحبك مش هقول تاني»، ومن مؤلفات زمن الفن الجميل «وحياتك يا حبيبي، اسمر يا أسمراني»، واختتم الحفل بإعادة أغنية «غريبة الناس» بناء على طلب الجمهور .

وسبقه فقرة غنائية تضمنت مختارات من أعمال عمالقة الغناء هي «يا ورد مين يشتريك» أداء أحمد عصام، «هو الحب لعبة» أداء فرح الموجي، «كعب الغزال ، مغرم صبابا ، ميتى أشوفك» أداء ياسر سليمان.

كما قدمت الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية بعمان فقرة ضمت باقة من أعمال التراث منها لونجا رياض لرياض السنباطي، أول «مرة تحب يا قلبي» لمنير مراد ، بانوراما من مؤلفات محمد عبد الوهاب، «الورد جميل» لزكريا أحمد أداء سميرة البلوشية، و«حلو الشمايل» لفيروز بن هندي.

وأقيم حفل لفرقة ضفاف دجلة التي نقلت الأجواء الفنية للعراق إلى مسرح معهد الموسيقى العربية من خلال مجموعة من المؤلفات التراثية.

وعلى المسرح الخارجى تغنى كورال أطفال الأوبرا تحت إشراف أحمد عامر بكوكبة من أعمال الطرب.

هذا العام، الدورة مهداة إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر؛ وتضم ليالي المهرجان هذا العام، ٣٣ حفل غنائي وموسيقى بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية هي: «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان».

وتقام على ٦ مسارح بالقاهرة «النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتقام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا اللعين.