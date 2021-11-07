الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية فى النيجر

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الإرهابية، التي استهدفت يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، مدنيين وعسكريين بالنيجر، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.



وأوضحت الوزارة أن "الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت يومي 2 و4 نوفمبر 2021، مدنيين وعسكريين على التوالي في بلدية بانيبانجو بمنطقة الحدود الثلاثة، الواقعة بمنطقة تيلابيري، و كذلك في بلدية آنزورو في غرب النيجر، بالقرب من الحدود المالية وخلفت عشرات القتلى و الجرحى.



وأضاف البيان أنه "أمام هذا الظرف الأليم، توجه الجزائر تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا و تجدد التأكيد على تضامنها التام مع الحكومة و الشعب النيجيري الشقيق، كما تعبر عن تمسكها التام بالحفاظ على استقرار النيجر و تجدد دعمها الكامل في إطار المكافحة المشتركة للإرهاب".



كما أشارت الوزارة إلى أن "الجزائر على قناعة بأن حكومة وشعب النيجر سيتمكنان من تجاوز هذه المحنة الصعبة، ومواصلة العمل الواعد الذي انطلقا فيه في مجال التنمية".



وتابع البيان أن "هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة، التي تنطبق عليها صفات الجرائم ضد الإنسانية، تثير انشغال الجزائر، التي تدعو إلى رد فعل حاسم و فعال من الاتحاد الأفريقي، و كذلك من المجتمع الدولي برمته".



وخلص بيان وزارة الخارجية الجزائرية إلى التأكيد، بأن "الجزائر تؤكد على أهمية الحشد ضد آفة الإرهاب، لاسيما من خلال تعزيز و تكييف الأدوات العديدة لمكافحتها".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بانخفاض 33 عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 207 آلاف و79.



وسجلت الوزارة في بيانها حالتي وفاة جديدتين بتراجع حالة واحدة عن يوم أمس، ليبلغ الإجمالي5941.

فيما تماثلت 73 حالة جديدة للشفاء ليصل عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 142 ألفا و122 بينما يتواجد 20 مصابا في العناية المركزة.