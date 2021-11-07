وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

بحث وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا، الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز علاقات التعاون وفقًا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط بين البلدين.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر، والمباحثات التي أجراها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الجمهورية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان اليوم- أن الوزيرين تناولا، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والنتائج المنتظرة من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيطالي إلى الجزائر.

كما تطرقا إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة في سياق الجهود المشتركة الرامية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعزيز علاقات التعاون، وفقًا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط بين البلدين.

وبحسب البيان، تبادل رئيسًا دبلوماسية البلدين وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع السياسية والأمنية السائدة في كل من ليبيا والصحراء الغربية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بانخفاض 33 عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 207 آلاف و79.

وسجلت الوزارة في بيانها حالتي وفاة جديدتين بتراجع حالة واحدة عن يوم أمس، ليبلغ الإجمالي5941.

فيما تماثلت 73 حالة جديدة للشفاء ليصل عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 142 ألفًا و122 بينما يتواجد 20 مصابًا في العناية المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.