التنمية المستدامة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على طاولة الحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، ندوة علمية، تحت عنوان "التنمية المستدامة والمشروعات المتوسطة والصغيرة".

وتعقد الندوة ضمن فعاليات منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي، وتستضيف النائب المهندس طارق السيد، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ويقدم الندوة ويديرها دكتور حسن لطفي.

يتطرق اللقاء إلى التنمية المستدامة ودورها في بناء الشخصية المصرية، لما توفره من استقرار وضمان لأساسيات الحياة، وعلى رأس هذه المشاريع مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أنه منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها مهام منصبه قد وضع خطة عمل قائمة على الإسراع في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر.

وحفلت فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، بزخم كبير من الإنجازات في المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.



في سياق متصل، يقيم بيت المعمار المصري بيت علي لبيب، بمقره الكائن بدرب اللبانة، من ميدان القلعة في السادسة مساء اليوم أيضا، ندوة بعنوان "عمارة جامع أحمد بن طولون"، والتي يحاضر فيها الباحث معاذ لافي .

وتدور الندوة حول الجامع الذي يحمل اسم مشيده الوالي العباسي أحمد بن طولون، ويعد من الجوامع المتفردة في مصر بسبب مئذنته وأيضا لأنه أول جامع معلق، كما أنه يقع علي قمة جبل يَشكر، ويعتبر الجامع الرئيسي لمدينة القطائع العاصمة الجديدة التي أتخذها أحمد بن طولون مقرا للحكم.

كما تستعرض الندوة تاريخ بناء المسجد باعتباره أحد النماذج العبقرية في تاريخ العمارة الإسلامية، كذلك تطور المساجد الجامعة في الاسلام، والخصائص المعمارية المميزة فيها، كما يتطرق اللقاء أيضا إلي فلسفة الأروقة وعلاقتها بالفن الاسلامي.

ويعد مسجد أحمد بن طولون، أحد النماذج العبقرية في تاريخ العمارة الإسلامية، نموذج معبر عن العمارة التقليدية التي سار عليها تاريخ الإسلام، منذ اللحظة التي أُسس فيها المسجد الأول في المدينة، في تلك المحاضرة يشرح معاذ لافي، كيف تطور طراز المساجد الجامعة في الإسلام وإلى نمط يخضع، وما هي العناصر المعمارية المميزة فيه، وفلسفة عمارة الأروقة وعلاقتها بالفن الإسلامي إجمالاً.

يشار إلي أن "معاذ لافي" باحث أكاديمي في الآثار الإسلامية، كتب العديد من المقالات في فلسفة العمارة الإسلامية، وألقي سلسلة من المحاضرات عن الاستشراق المعماري، فاز بمشروع توثيق قبة الأشرف خليل ضمن جمعية استكشف مصر بلندن .