ختام فعاليات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولى للقصص المصورة.. الليلة

تختتم اليوم الأحد، بمتحف محمود مختار بالجزيرة، فعاليات الدورة السادسة، لمهرجان القاهرة الدولي للقصص المصورة، ويشهد يوم الختام عدد من الفعاليات، حيث يبدأ استقبال الجمهور في الثامنة من صباح اليوم وحتى الثانية عشرة ظهر، وذلك في الساحة الرئيسية للمتحف.

وفي الثالثة عصر، تحتضن قاعة نهضة مصر، ورشة مع الفنان "سليم زروقي"، وتتضمن عرض حي مع الفنان لمراحل العمل على رسم كامل، من الفكرة إلى التخطيط والتنفيذ.

والفنان "سليم زروقي"، كاتب ورسام جزائري، مقيم في تونس، وتشتهر أعماله في القصص المصورة والرسوم الصحفية بطابع الكوميديا السوداء.

نشر ألبومه الأول في ٢٠١٨ تحت عنوان "كيف نتخلص من أنفسنا من أجل عالم أفضل"، ثم ألبومه الأخير "كيف تنجح في الهجرة غير الشرعية" في ٢٠٢١، ينشر رسومه دوريًا في صفحات التواصل الاجتماعي بما فيهم "تويتر" حتى ولو كان قاصرًا على المثقفين فقط.

وفي الرابعة والنصف، عرض للفيلم الوثائقي القصير، "رحلة لأرض الفن"، للفنانة سوزان محسن، وفيه تعرض لتجربة الفنان الفرنسي "جولو"، في الإقامة الفنية في "بيت القرنة" التي بدأها الفنان الفرنسي سنة 2019.

فيلم "رحلة لأرض الفن"، محاولة لنقل الأجواء التي عاشها الفنانين المشاركين، في التفاعل والتعرف على أهل القرية، بحضور أفراحهم ومناسباتهم، مع زياراتهم للمعابد والمقابر الفرعونية المنتشرة في القرنة، لكي يتمكنوا من عكس إحساسهم ورؤيتهم في أعمالهم التي قدموها بعد فترة الإقامة عن المكان والناس الذي يجمع بين الحضارة المصرية القديمة والحاضر، الفيلم حالة لأجواء الهدوء والمرح والانسجام التي كانت موجود في إقامة "بيت القرنة".

يليها في الخامسة من مساء نفس اليوم، تستقبل قاعة التوقيعات، حفل توقيع للفنانيين المشاركين في المهرجان، لكتبهم المتاحة لدي الناشرين المصريين، في سوق الكوميكس.

وضمن اللقاءات الفنية، وفي الخامسة مساء، مناقشة الأعمال الكاملة، والمعنونة بــ "تنابلة الصبيان"، ويتحدث فيه مؤلفي الكتاب: شناوي وهاني الطرابيلي، حول الكتاب، وخطوات ترميم وإنتاج صفحات كتاب تنابلة الصبيان، من خلال الاستعانة بأرشيف الأعمال الكاملة لحجازي، إصدار الفن التاسع، يناير ٢٠٢١.

وفي السادسة مساء، مناقشة مشروع "كوكب الرسامين وجراج"، وفيه يعرض ثنائي القصص المصورة، فريد سامي وسلمي الجمل، العدد الأخير من مجلة "جراج" وللكوميكس والقصص المصورة، كما يعرضان فعاليات كوكب الرسامين.

يليها في السابعة مساء، مائدة مستديرة بمشاركة كل من: حازم كمال والناشر سيف سلماوي، وشارل عقل حول الرواية المصورة وخطوات العمل بين المؤلف والرسام، ويحاورهم مخلوف.

وفي الثامنة، تستقبل الساحة الرئيسية بمتحف محمود مختار حفل ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان‭ ‬كايروكوميكس‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬تقريبًا‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬لجميع‭ ‬مهرجانات‭ ‬وفعاليات‭ ‬القصص‭ ‬المصورة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

يقام المهرجان في مركز محمود مختار بالجزيرة، من تنظيم الفن التاسع وبدعم من: مؤسسة آفاق، والمعهد الفرنسي بالقاهرة والتعاون الإسباني في مصر ومعهد جوتة بالقاهرة ووالوني بروكسل، بالشراكة مع مركز محمود مختار وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.